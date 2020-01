Bilancia (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Imparare ad amare è difficile, e costa caro”, scriveva un autore serio e austero come Fëdor Dostoevskij. “Richiede grande impegno e un lungo apprendistato”, aggiungeva. Sono d’accordo con lui. Perfezionare la nostra capacità di... Leggi internazionale

_agnesnutter : RT @believeinmusic_: Quando una Bilancia riesce a prendere una decisione senza pensarci per 8 mesi di fila: - r4inwsvn : RT @believeinmusic_: Quando una Bilancia riesce a prendere una decisione senza pensarci per 8 mesi di fila: - Clazomeneoggiv1 : RT @believeinmusic_: Quando una Bilancia riesce a prendere una decisione senza pensarci per 8 mesi di fila: -