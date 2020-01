Baraonda al Grande Fratello Vip | Panico in casa per gli uomini (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si scatena il Panico nella casa del Grande Fratello Vip, con gli uomini di protagonisti. È un tutti contro tutti? Non c’è un attimo di pace nella casa del Grande Fratello Vip con i colpi di scena che minano gli stati d’animo dei ragazzi e delle ragazze della casa. La scorsa notte è stata molto … L'articolo Baraonda al Grande Fratello Vip Panico in casa per gli uomini proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

andygoreds : RT @dydsix: Mamma mia che baraonda mediatica sul gol annullato inspiegabilmente a Lukaku e VAR muto. Grande Rizzoli, superbo Nicchi. Grande… - Dottor_Chi : RT @dydsix: Mamma mia che baraonda mediatica sul gol annullato inspiegabilmente a Lukaku e VAR muto. Grande Rizzoli, superbo Nicchi. Grande… - dydsix : Mamma mia che baraonda mediatica sul gol annullato inspiegabilmente a Lukaku e VAR muto. Grande Rizzoli, superbo Ni… -