Australian Open 2020, risultati 23 gennaio (mattina): Medvedev e Zverev vincono senza problemi. Thiem avanza a fatica (Di giovedì 23 gennaio 2020) La pioggia caduta copiosa nella nottata Australiana ha condizionato il programma della quarta giornata degli Australian Open 2020. Rispetto a quanto previsto inizialmente le partite sono iniziate con oltre un’ora di ritardo, fatto salvo per i match giocati al coperto. Pronti via subito una sorpresa ovvero la vittoria del lettone Ernests Gulbis che ha rifilato un secco 3-0 (7-5 6-3 6-2) allo sloveno Aljaz Bedene (n.55). Un successo autoritario quello del numero 256 del ranking mondiale che con i punti che otterrà nel primo Slam della stagione tornerà a scalare la classifica, ricordiamo che nel 2014 era riuscito ad entrare anche nella top ten. Daniil Medvedev ha impiegato circa due ore per risolvere la pratica Pedro Martinez. Il numero 4 del seeding ha superato lo spagnolo con il punteggio di 7-6 6-1 6-3. Leggermente più complicato il compito per Alexander Zverev che è riuscito ... oasport

