"Andiamo per il Capodanno cinese, non abbiamo paura" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nessun caso sospetto da contagio di “coronavirus”, ma all’aeroporto di Fiumicino l’allerta resta alta. Gli addetti ai check-in dei voli diretti in Cina indossano tutti le mascherine - “io ho mandato mio marito a comprarla in farmacia, ha chiesto quella del tipo contro la Sars”, sgrana gli occhi una donna - ma il clima è tranquillo.Il volo proveniente da Wuhan, la città cinese focolaio del misterioso virus che ha già ucciso 25 persone, è atterrato stamane all’aeroporto romano - che ha voli diretti il martedì, il giovedì e il sabato - poco prima delle 5. Per la prima volta sono stati attivati i controlli disposti qualche giorno fa dal Ministero della Salute in risposta alla diffusione del “coronavirus”. Per un attimo, ha raccontato uno dei 202 passeggeri - su 260 posti totali - arrivati in ... huffingtonpost

