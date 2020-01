Almanacco del 23-01-2020 ore 07:30 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Almanacco del giorno è giovedì 23 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Marina Martire di origine latina deriva dal soprannome della gens Valeria metalla Mezzana dato al console Mario Valerio Massimo matalla dopo aver conquistato Messina occupata dai cartaginesi il nome deve comunque la sua fortuna Valeria Messalina autrice di vari delitti fatta uccidere dall’imperatore Claudio suo marito nel 48 dopo Cristo tendenzialmente malinconica bisogno di essere spronata Forse per le infatti se ne sarebbe tutto il giorno a pensare o parlare di argomenti troppo seri per la vita di tutti i giorni sai essere molto seducente e vede l’amore come un susseguirsi di rincorse fughe coinvolgendoun gioco può diventare Smart batte anche per il più innamorata facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi voi amici e amiche care avete uno ... romadailynews

