Adriana Volpe contro Barbara Alberti: “Devi sempre attaccarmi” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Questo articolo Adriana Volpe contro Barbara Alberti: “Devi sempre attaccarmi” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Adriana Volpe si è schierata contro Barbara Alberti, le due hanno dato luogo a una furiosa litigata: ma qual è stato il motivo scatenante? Al Grande Fratello Vip 4 non c’è un attimo di pace, il reality è iniziato da poche settimane e già sono sorti i primi dissapori tra i concorrenti. In particolar modo … youmovies

GrandeFratello : Per Adriana Volpe arriva un messaggio molto speciale da parte del suo grande amore Gisele: 'Mamma, vinci per me' ??… - aboutgiuls : @serperuta @GiuliaMilanese Che non sia carino nei confronti della sua compagna posso essere concorde. Saranno dei t… - SquadNattie : RT @TrashAmmme: In casa sta succedendo di tutto. Licia sclera trovando piscio e merda sulla tavoletta. Nomination palesi anticipate Adrian… -