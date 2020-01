Venezia, il Mose potrebbe entrare in funzione il 30 giugno (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Venezia, effettuato il primo test di sollevamento delle paratoie del Mose. Il sindaco Brugnaro: “Si tratta di un momento storico”. Venezia – A distanza di qualche mese dal primo test di sollevamento delle paratoie del Mose, cominciano ad essere ipotizzate le prime date dell’utilizzo di questa struttura. Possibile dal prossimo 30 giugno ma il cronoprogramma sarà definito in futuro. L’innalzamento delle barrier di dicembre e, infatti, è avvenuto in maniera lenta. Nessuna preoccupazione per gli addetti ai lavori che hanno precisato come alla bocca di porto Malamocco l’impianto idraulico è ancora provvisorio e per questo si è deciso di non forzare. Ma tutto è andato secondo i piani con i lavori che procedono secondo i tempi. Venezia, ripresi i lavori del Mose I test di Venezia sono un passo molto importante per la realizzazione del Mose. ... newsmondo

SkyTG24 : Venezia, il Mose in funzione dal 30 giugno con maree di 140 cm - TgrVeneto : #Venezia: il #Mose potrà entrare in funzione dal 30 giugno 2020. La comunicazione è stata data dai commissari del C… - MediasetTgcom24 : Venezia, il Mose potrà essere in funzione dal 30 giugno #Mose -