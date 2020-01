Uomini e Donne, anticipazioni: il Trono classico dice addio ad una corteggiatrice [FOTO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Cecilia Zagarrigo non si presenta in studio Dopo la scelta in diretta di Giulio Raselli, lunedì nello studio 6 dell’Elios in Roma si sono registrate le nuove puntate del Trono classico di Uomini e Donne. Dopo l’uscita del tronista di Valenza, sulla poltrona rossa sono rimasti Carlo, Sara e la new entry Daniele Dal Moro. Stando alle anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News una corteggiatrice non si è presentata in trasmissione. Stiamo parlando di Cecilia Zagarrigo che ha deciso di mandare una clip dove punta il dito contro Pietropoli. La ragazza si lamenta del fatto che quest’ultimo la scorsa settimana le ha mosso delle accuse senza alcun senso. Tuttavia, la giovane non vuole dire addio al tronista, infatti è propensa a fare un passo verso di lui solo se riceverà delle scuse. A quel punto il diretto interessato ha chiesto a Maria De Filippi un po’ di tempo ... kontrokultura

