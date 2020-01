Un’altra vittima della strada. Luca muore a 28 anni: lo schianto nella notte (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È Luigi Roffi, 28 anni, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella serata di martedì 21 gennaio a Budrio, sulla Trasversale di Pianura, in provincia di Bologna. Dopo uno scontro tra tre auto, il ragazzo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo e, nonostante il tempestivo intervento del personale medico del 118, intervenuto con due ambulanze e l’elicottero, non ce l’ha fatta. Luigi Roffi il suo nome, viveva a Castenaso, nel Bolognese. L’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco è arrivata nel tardo pomeriggio di martedì e subito sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Tre, secondo una prima ricostruzione del tragico incidente riportata da Il Resto del Carlino, le auto coinvolte nello schianto.



