Su Amadeus il fuoco amico Rai di Claudio Lippi: “A differenza sua le donne le faccio stare avanti” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Claudio Lippi affonda su Amadeus e si attacca al treno delle polemiche per la frase infelice su Francesca Sofia Novello. Ospite de La Prova del Cuoco ha approfittato di una frase emersa durante la preparazione di un piatto per dire la sua sul tema, prima di sottlineare il fatto di non voler fare alcuna polemica. fanpage

Manzo_xy : E finalmente dovevano arrivare #Sanremo, #Amadeus e la ragazza dal passo indietro per mettere a fuoco quanto mi sta… - salvyx88 : @see_lallero 'Ma lo dico senza polemica eh' è come dire 'non sono razzista MA' Ora anche il fuoco amico contro Amadeus - domenicofaranda : @imieipassi @giuliocavalli @FiorellaMannoia E noi ancora qui a parlare di Amadeus e Sanremo. Viva i vigili del fuoc… -