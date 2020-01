STAR TREK: SHORT TREKS - Recensione "Children of Mars" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il 9 Gennaio 2020 si è concluso il secondo ciclo di SHORT TREKs con un cortometraggio che riporta lo stile al live-action e riagganciandosi in maniera fine alla prossima produzione del franchise, vale a dire STAR TREK: Picard. "Children of Mars" propone una vicenda semplice, dal taglio sperimentale, che sfocia in un dramma reso da brevi e efficaci attimi. Diretto da Mark Pellington (già regista del corto "Q&A") e scritto dal trio composto da Alex Kurtzman, Kirsten Beyer e Jenny Lumet, il corto mostra il rapporto fra due bambine alla vigilia di un evento radicale per le loro vite.-Così diverse...: Il corto si apre con la presentazione delle due protagoniste, Kima, di una specie aliena non resa nota, e Lil, un umana, i cui rispettivi genitori lavorano come operai al bacino spaziale di Utopia Planitia, su Marte. Le due allieve frequentano la WSA a San Francisco, ma non sembrano andare ... lostinaflashforward

