Sorpresa! La Lega orientata a votare no sulla Gregoretti in Aula (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lunedì Matteo Salvini ha ordinato ai senatori della Lega nella giunta delle autorizzazioni a votare sì sulla Gregoretti perché lui non vede l’ora di andare a processo. Ovviamente la necessità di fare l’eroe (o la vittima) in contemporanea delle elezioni regionali in Emilia-Romagna non era certo impellente. Infatti oggi, scrive Mario Ajello sul Messaggero, i senatori della Lega sono orientati a votare no in Aula tra un mese all’autorizzazione a procedere per Salvini sulla Gregoretti: L’ultima sorpresa, in questa commedia delle parti, mal recitata da Salvini e ancora peggio condotta dal Pd, è che nel voto in Aula del 17 febbraio la Lega potrebbe ribaltare la posizione appena assunta: dal sì al no al processo a Salvini. Riallineandosi, oltre che a Forza Italia, a Fratelli d’Italia la cui linea è che un ministro non ci si processa per aver svolto secondo la volontà degli ... nextquotidiano

