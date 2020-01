Quell’intrigo di spie (russe) a Davos (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Davos è una cittadina svizzera nel cantone dei Grigioni che in queste ore è sede dell’annuale World Economic Forum, manifestazione che attira più di tremila persone tra capi di Stato e di governo e magnati della finanza globale. Un tale assembramento di personalità di altissimo livello del mondo occidentale, e non solo, attira gli occhi del mondo. E non ci riferiamo solamente a quelli della stampa. A quanto sembra occhi molto più indiscreti, nei mesi scorsi, si sono puntati sulla località sciistica svizzera, occhi che appartengono ai servizi di intelligence e in particolare a quella russa. Come riportato originariamente dal Tages-Anzeiger di Zurigo, e poi ripreso da altre testate, lo scorso agosto la polizia elvetica ha fermato due cittadini russi, apparentemente due idraulici, durante un controllo di routine. I due hanno prontamente esibito i loro passaporti diplomatici, fatto ... it.insideover

Quell’intrigo spie Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Quell’intrigo spie