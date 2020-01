Nina Moric e Fabrizio Corona insieme dai prof di Carlos - (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Serena Granato Diva e donna ha beccato Nina Moric e Fabrizio Corona insieme, in occasione di un incontro avuto dall'ex coppia con gli insegnanti del figlio, Carlos Fabrizio Corona e Nina Moric sono apparsi tra loro molto complici, in occasione di un loro avvistamento. Tra i due, però, non vi sarebbe alcun ritorno di fiamma all'orizzonte, a differenza di quanto si possa pensare. Gli ex coniugi, dalla cui unione è venuto alla luce il figlio Carlos, sono stati scovati dai paparazzi di Diva e donna. E, così come emerge tra le pagine del nuovo numero del noto settimanale, l'ex coppia vip è stata avvistata in occasione di un colloquio, avvenuto con i prof di Carlos. Dalle immagini in questione, trapelerebbe che tra i due ex vi sia la voglia di restare uniti per il bene dell'adolescente, sebbene la loro storia sia giunta al capolinea nel lontano 2007. fotonocrop 1815408 In ... ilgiornale

Affaritaliani : Fabrizio Corona e Nina Moric insieme a scuola da Carlos - tempoweb : Spunta Luigi Favoloso Dove sta l'ex di #NINA Moric - zazoomblog : Luigi Mario Favoloso Chi scopre dove si trova l’ex di Nina Moric scomparso dal 29 dicembre - #Luigi #Mario… -