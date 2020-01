Locate, si abbassa i pantaloni davanti a una ragazza in stazione, arrestato per atti osceni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) I carabinieri della stazione di Mozzate hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, B.F., 31 enne, cittadino italiano, domiciliato a Laveno Mombello (VA), per il reato di atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto è avvenuto a Locate Varesino (CO), nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio, quando, presso nella stazione ferroviaria, una studentessa ventenne, in attesa dell’arrivo del treno, è stata importunata dal citato B.F. il quale le mostrava i suoi genitali. Grazie all’immediato intervento dei militari a seguito di richiesta della vittima, si è potuta evitare un’eventuale situazione ancor più gravosa e traumatica in danno della giovane donna. su Il Notiziario. ilnotiziario

