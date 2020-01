LIVE Sinner-Fucsovics 4-6 4-6 3-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’esperienza batte il fenomeno! L’azzurro esce di scena: “Ha giocato meglio lui” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Sinner-Fucsovics CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SANDGREN LA VITTORIA AGEVOLE DI DJOKOVIC SU ITO GLI HIGHLIGHTS DI Sinner-Fucsovics LE DICHIARAZIONI DI JANNIK Sinner IL RIEPILOGO DELLA SESSIONE DIURNA DEGLI Australian Open (22 GENNAIO) – TABELLONE MASCHILE 06.25 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento! 06.24 Si chiude con una sconfitta la prima apparizione di Jannik Sinner agli Australian Open! L’italiano perde 6-4 6-4 6-3 contro Marton Fucsovics che vola al terzo turno e sfiderà uno tra Tommy Paul e Grigor Dimitrov. L’italiano esce di scena con tante certezze ma anche evidenti limiti al servizio, facendo confusione a rete e prendendo decisioni con troppa fretta. La sconfitta contro il veterano ungherese servirà ancora a crescere, chiudendo il secondo Slam in carriera con una ... oasport

