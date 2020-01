LIVE Sinner-Fucsovics 4-6 2-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: controbreak dell’azzurro! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Buona prima di Sinner. 2-2 Fa buona guardia Fucsovics che chiude dopo il pallonetto. 40-15 Sassata centrale per il #64 sl mondo. 30-15 Rovescio fuori del tennista ungherese. 30-0 Disegna tennis Sinner ma la pallina scappa via. 2-1 Scappa via il diritto di Fucsovics: Sinner va per la prima volta in vantaggio. 40-30 Buon rovescio diagonale dell’italiano. 30-30 Buono spunto con la prima da parte dell’azzurro. 15-15 Scappa via il diritto di Sinner, steccato. 15-0 Servizio e rovescio dell’azzurro. 1-1 BREAK Sinner! Strappa anche lui il servizio sfruttando gli errori di Fucsovics: 1-1 sul campo 22. 0-40 TRE PALLE BREAK Sinner! Scappa via il rovescio del classe 1992. 0-30 Bravissimo Sinner che trova un gran rovescio diagonale. 0-1 BREAK Fucsovics! Strappa il servizio in maniera immediata: Sinner troppo falloso. 40-AD BREAK ... oasport

