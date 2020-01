LIVE Juventus-Roma 0-0, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: si parte all’Allianz Stadium! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.44 Entrano in campo le due squadre, tra poco il fischio d’inizio. 20.41 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre. 20.37 Come di consueto, la partita valida per i quarti di finale si giocherà in gara unica. In caso di pareggio dopo i 90’ regolamentari si procederà con i tempi supplementari. Nel caso in cui dovesse permanere il risultato di parità si andrà ai calci di rigore. 20.34 La vincente della sfida otterrà l’accesso alle semifinali della competizione, dove troverà la vincente del match tra Milan e Torino, in programma martedì 28 gennaio alle 20.45. 20.31 Negli ottavi di finale la Juventus ha eliminato l’Udinese, battuta agevolmente allo Stadium con il risultato di 4-1. 20.28 La Roma ha conquistato il passaggio del turno vincendo sul campo del Parma: 2-0 il risultato in favore dei giallorossi grazie alla ... oasport

juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri: «Ci aspetta una partita difficile. La @OfficialASRoma segna tanto… - JuventusTV : Il pre partita di #JuveRoma è LIVE! ?? - juventusfc : KICK-OFF! | ?? | #FINOALLAFINE, bianconeri! Inizia #JuveParma! Tutti con i nostri campioni! ?? LIVE MATCH ??… -