L’intervista/ De Girolamo ad Anteprima24: “Benevento? Una città a luci spente” (VIDEO) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto “Benevento una città a luci spente”. Non è tenero il giudizio di Nunzia De Girolamo sullo stato di salute della città di Benevento. “E’ tutto fermo. Anche l’occasione delle festività natalizie è andata sprecata”. E anche il clamore che ha accompagnato il ritorno del McDonald’s, notizia di per sé positiva, testimonia per l’ex ministro per l’Agricoltura una sorta di ritardo cronico con cui Benevento procede rispetto ad altri capoluoghi. Ma nelL’intervista rilasciata ad Anteprima24 c’è spazio anche per la sicurezza nelle scuole e per il suo futuro, tra la passione per la politica e l’entusiasmo per il nuovo ruolo che è riuscita a ritagliarsi tra giornali e Tv. L'articolo L’intervista/ De Girolamo ad Anteprima24: “Benevento? Una città a luci spente” (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. anteprima24

