Il ragazzo diffamato da Salvini | “ho 17 anni | gioco a calcio | denuncio tutti”

È un diciassettenne di origine tunisina il presunto spacciatore accusato da Salvini al citofono di casa dei suoi genitori, in diretta su Facebook. "Ho 17 anni, gioco a calcio, denuncio tutti". Salvini va a caccia di consensi populisti e, forse, di guai. Come se non gli bastasse la grana Gregoretti, il digiunante della Lega ora …

