Giulia De Lellis, "un Damante non è per sempre". Spunta l'anello, pronta alle nozze con Andrea Iannone (Di mercoledì 22 gennaio 2020) E adesso Spunta l'anello di fidanzamento. In teoria, come vuole la tradizione, Iannone nel giro di un anno dovrebbe sposare Giulia De Lellis. Le foto sono state scattate dal settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. E questo scoop, in qualche modo, con un colpo di spugna cancella l'ombra de liberoquotidiano

trash_italiano : Sono quasi certo che le fan di Can Yaman siano più potenti delle bimbe di Giulia De Lellis. #cepostaperte - trash_italiano : Mi mancano Cristiano Malgioglio e Giulia De Lellis. #GFVIP - Efisio31251859 : RT @northernwitch78: Per alcuni individui il Presidente degli Stati Uniti dovrebbe dare retta a una che afferma di vedere la CO2 a occhio n… -