"Figli" di Mattia Torre: le pagine della sceneggiatura (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Scene (tragicomiche) da un matrimonio: pubblichiamo alcuni brani del copione del film che uscirà in sala il 23 gennaio Mattia Torre, l'alter ego di una generazione che si racconta in suo nome" Perché continua a mancarci Mattia Torre" espresso.repubblica

Radio3tweet : Per le risate che ci ha fatto fare, per l'arguzia con cui ci ha fatto riflettere dopo aver riso: da #Fahrenheit a… - RaiTre : 'I figli ti invecchiano. Ma non invecchiano loro, invecchiano te.' Valerio Mastandrea legge il monologo di Mattia… - repubblica : Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi sono i protagonisti di “Figli”, il nuovo film di Mattia Torre. Una storia che… -