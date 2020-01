“È lei”. Giorgia Palmas, tutto pronto per le nozze con Filippo Magnini. Inclusa la sua testimone top (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ormai è tutto pronto: Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposeranno. Tra l’ex velina, oggi volto di Milan Channel ed ex compagna di Vittorio Brumotti, e l’atleta Filippo Magnini, a lungo compagno di Federica Pellegrini, il matrimonio avverrà secondo uno stile tradizionale. Un coronamento per il lungo parlare di una relazione su cui, probabilmente, nessuno avrebbe mai scommesso al punto di vederli in abito nuziale. Poi un dettaglio, fornito dalla stessa Palmas, che spoilera non poco: “Ci conosciamo da tanti anni Elenina mia, quasi 20, e siamo davvero cresciute insieme… Sono fortunata ad aver incontrato nella mia vita la tua delicatezza e la tua bontà d’animo. Tra pochi mesi scriveremo un’altra pagina della nostra vita in cui saremo insieme, al mio fianco in una giornata indimenticabile, cara la mia testimone di nozze @elenabarolo <img ... caffeinamagazine

francomelchio : 'Scusi, lei spaccia?' Is the new 'Io sono Giorgia'. - Unf_Tweet : #GiorgiaPalmas sceglie la testimone di nozze: non poteva non essere lei - croalxbis : citazioni varie su di lei 'ha il culo parato ormai ' 'mente sapendo di mentire' -