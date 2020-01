Di Maio si dimette, scoppia ironia sui social: tra meme, San Paolo e freddure (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Di Maio si dimette, questa la notizia del giorno. «Lascio, le mie dimissioni da capo politico M5S sono irrevocabili», così il 33enne partenopeo ha ufficializzato ai ministri pentastellati chiamati a raccolta a Palazzo Chigi oggi, mercoledì 22 gennaio 2020, il passo indietro dalla guida del Movimento. «Nel pomeriggio alle 17.00 sarò a Roma insieme a tutti i facilitatori regionali. Mi collegherò in diretta perché ho delle cose importanti di cui parlarvi… Vi aspetto», ha scritto sui social il ministro degli Esteri, che sarà al Tempio di Adriano per dare il suo addio. Un evento nato inizialmente per presentare i facilitatori regionali. Si tratta di un momento delicato per i pentastellati: non pochi si chiedono quali saranno le sorti dell’attuale esecutivo e se ci saranno delle ripercussioni. Vi ricordiamo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha partecipato alla ... urbanpost

NicolaPorro : #DiMaio si dimette? Alla buonora, ma il sostituto probabilmente sarà peggio. Mihajlovic vota #Salvini, mentre Repub… - agorarai : 'Di Maio non si dimette da ministro, la poltrona non la lascia. Si dimette da capo politico invece di affrontare le… - HuffPostItalia : Luigi Di Maio si dimette da capo politico M5s -