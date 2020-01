Chi è Vito Crimi e perché potrebbe essere il successore di Luigi Di Maio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’incarico ad interim di Vito Crimi come nuovo leader grillino è, al netto di sorprese, destinato a durare un paio di mesi: da quando cioè oggi, 22 gennaio, alle 17, al Tempio di Adriano di Roma Luigi Di Maio, attuale capo politico del Movimento 5 Stelle, annuncerà il suo passo indietro (o di lato) in occasione della presentazione dei facilitatori regionali, fino agli Stati Generali pentastellati, previsti per metà marzo. Lui è Vito Crimi, classe 1972, palermitano: prenderà il posto dell’attuale ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla guida del Movimento in attesa dell’appuntamento con la riorganizzazione prevista tra due mesi. Il viceministro agli Interni è infatti il componente più anziano nell’Ufficio di Garanzia del Movimento. Insieme al suo nome si fa anche quello del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli – soprattutto dopo le ... open.online

