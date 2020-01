Australia, i koala invadono New York e Londra per chiedere aiuto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) I koala abbracciano New York: la campagna per l'AustraliaI koala abbracciano New York: la campagna per l'AustraliaI koala abbracciano New York: la campagna per l'AustraliaI koala abbracciano New York: la campagna per l'AustraliaI koala abbracciano New York: la campagna per l'AustraliaI koala abbracciano New York: la campagna per l'AustraliaI koala abbracciano New York: la campagna per l'AustraliaI koala abbracciano New York: la campagna per l'AustraliaI koala abbracciano New York: la campagna per l'AustraliaI koala abbracciano New York: la campagna per l'AustraliaI koala abbracciano New York: la campagna per l'AustraliaI koala abbracciano New York: la campagna per l'AustraliaI koala abbracciano New York: la campagna per l'AustraliaI koala abbracciano New York: la campagna per l'AustraliaI koala abbracciano New York: la campagna per l'AustraliaI koala chiedono aiuto. Li abbiamo visti ... vanityfair

repubblica : Con i suoi piccoli koala d'argilla, un bimbo ha raccolto oltre 150mila euro per l'Australia in fiamme - SkyTG24 : Incendi Australia, bimbo realizza koala in argilla e raccoglie fondi - francescacheeks : L'Australia deve ripartire anche da azioni come questa. Cerchiamo di contribuire in tutti i modi. L'associazione An… -