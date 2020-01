Anna May Wong, chi è la donna del doodle di Google di oggi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Anna May Wong, chi è la donna del doodle di Google di oggi Anna May Wong è ricordata nella storia del cinema per essere stata la prima attrice di origini asiatiche a diventare una vera e propria celebrità hollywoodiana. All’anagrafe rispondeva al nome di Wong Liu Tsong. Anna May Wong è nata a Los Angeles e ha remato contro ogni pregiudizio nell’America d’inizio ‘900, diventando la prima star del cinema sino-americana e anche la prima donna asiatico-americana a essere conosciuta come una celebrità internazionale. La sua carriera si è adattata alle grandi evoluzioni del cinema, passando dal muto al sonoro, slittando tra tv, teatro e radio. E il doodle di Google di oggi, mercoledì 22 gennaio 2020, ha voluto rendere omaggio a un’altra grande donna che forse in molti neanche conoscevano (o ricordavano). Anna May Wong, l’attrice che ruppe un tabù a ... tpi

