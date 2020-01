Aci Napoli, scadenza del bollo auto: fino al 31 uffici aperti di pomeriggio e il sabato mattina (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Venerdì 31 gennaio è l’ultimo giorno utile per rinnovare ibolli auto scaduti a dicembre 2019, relativi alle vetture di potenza superiore a 35 kw, se immatricolate dall’1/1/1998, o superiori a 9 hp se immatricolate fino al 31/12/1997. Per facilitare i pagamenti, l’automobile Club Napoli ha potenziato i propri sportelli presso i quali è possibile richiedere anche assistenza e consulenza. L’ufficio di riscossione delle Tasse automobilistiche dell’ACI Napoli è in Piazzale Vincenzo Tecchio, 49/d, ed osserva i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì: 08,40 – 14,30 e 15,30 – 17,00; il sabato: 08,40 – 12,00. Negli stessi orari è attivo anche il servizio “Assistenza bollo auto” adibito alle attività di informazione, alla gestione degli avvisi di cortesia e del contenzioso tasse automobilistiche, ed alla raccolta delle richieste di esenzione per i ... ildenaro

