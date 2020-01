Uomini e Donne: Armando Incarnato beccato con una bionda, scoppia lo scoop (FOTO) (Di martedì 21 gennaio 2020) Uno tra i personaggi più discussi del trono over di Uomini e Donne è, sicuramente, Armando Incarnato. Il cavaliere, di recente, ha generato parecchio sgomento a causa di alcune segnalazioni sul suo conto che lo hanno messo in cattiva luce. Dopo essersi difeso in studio, però, il protagonista è stato beccato in compagnia di una bionda. A diffondere la notizia sono state le talpine de Il Vicolo della news, le quali hanno condiviso anche le FOTO incriminate tratte da una diretta su Instagram del napoletano. Armando avvistato con una donna Da un po’ di ore a questa parte non si sta facendo altro che parlare di Armando Incarnato di Uomini e Donne. Nell’uiltima messa in onda del programma, il protagonista non è uscito in modo proprio pulito. La sua ex Veronica, infatti, l’ha accusato di avere una frequentazione al di fuori delle telecamere. Maria De Filippi, satura delle ... kontrokultura

pierofassino : Da #Bologna una straordinaria manifestazione di donne e uomini che vogliono vivere un'#EmiliaRomagna libera da odio… - Europarl_IT : Gli uomini guadagnano più delle donne nell’UE? ?? Cos’è il divario retributivo di genere e come si calcola ??… - matteosalvinimi : #Salvini su #Gregoretti: Chi mi ritiene un criminale, mi mandi a processo. Ma trovi poi un tribunale bello grande:… -