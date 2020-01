Torino, le ultime dal Filadelfia: differenziato per Ansaldi, Zaza a parte (Di martedì 21 gennaio 2020) Torino, le ultime dall’allenamento della squadra granata: sessione differenziata per Ansaldi, ancora a parte Simone Zaza Il Torino ha svolto una doppia seduta di allenamento al Filadelfia quest’oggi, dopo la sconfitta a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo. I granata devono riprendere la marcia che sembravano aver imboccato dopo le vittorie con Roma e Cagliari. Lavoro differenziato per Cristian Ansaldi, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio. Ancora terapie e lavoro personalizzato per Simone Zaza. Domani seduta tecnico-tattica per preparare la sfida all’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

