Stadio della Roma: dovrebbe avvenire a febbraio il passaggio da Parnasi a Vitek (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – Sono settimane, giorni o se preferite ore frenetiche in casa Roma. Non solo sul campo, dove la squadra giallorossa si accinge a vivere gare cruciali in chiave coppa Italia e Campionato, bensì anche sul fronte societario. Come riporta il messaggio riportato sul profilo personale Twitter di Alessio Di Francesco, giornalista di Radio Radio, bisognerà aspettare il prossimo mese di febbraio prima che il magnate ceco Radovan Vitek rilevi ufficialmente lo Stadio della Roma da Parnasi. Sempre secondo Di Francesco “dopo l’accordo preliminare, per firmare l’atto finale dal notaio è necessaria un’asseverazione che dovrebbe arrivare entro il 31 gennaio”. L'articolo Stadio della Roma: dovrebbe avvenire a febbraio il passaggio da Parnasi a Vitek proviene da RomaDailyNews. romadailynews

