Sondaggio Swg, prima gli italiani: in aumento i cittadini che la pensano come Matteo Salvini (Di martedì 21 gennaio 2020) "prima gli italiani" non è soltanto uno dei cavalli di battaglia della Lega di Matteo Salvini, ma è anche un pensiero largamente diffuso tra i cittadini. Lo certifica l'ultimo Sondaggio di Swg Politic App, secondo cui il 60% degli intervistati (mille persone maggiorenni) ritiene giusto che gli itali liberoquotidiano

LegaSalvini : ++ LEGA SALDAMENTE PRIMO PARTITO D'ITALIA, E CRESCE ANCORA. IL PD CALA. GRAZIE SARDELLE ???? ++ Sondaggio SWG/Mentana - you_trend : ?? #Sondaggio #SWG per @TgLa7 Lega 33,2% (+0,3) PD 18,2% (-0,2) M5S 15,6% (+0,4) FdI 10,9% (+0,5) FI 5,2% (-0,6) IV… - Libero_official : Il sondaggio #Swg sul gradimento di 'prima gli italiani', il 60% sposa le parole di Matteo Salvini -