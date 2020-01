Saponara Lecce, si sblocca la trattativa. Sarà un prestito secco (Di martedì 21 gennaio 2020) Saponara Lecce, si sblocca la trattativa per il classe ’91. Atteso in Salento con la formula del prestito secco Dopo la frenata degli ultimi giorni, si è sbloccata nuovamente la trattativa tra il Lecce e Riccardo Saponara per portare l’italiano in Salento. A farlo sapere è Gianluca Di Marzio attraverso il proprio profilo Twitter. Secondo l’esperto di mercato la base dell’affare Sarà su un prestito secco. L’attuale giocatore del Genoa, di proprietà della Fiorentina, è pronto ad iniziare una nuova avventura. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

