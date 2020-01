Sandra Maestri, chi è la concorrente de La pupa e il secchione | Secchiona (Di martedì 21 gennaio 2020) Sandra Maestri, chi è la concorrente de La pupa e il secchione Secchiona Questa sera, 21 gennaio 2020, è attesa a La pupa e il secchione una nuova coppia, la quale entra dunque a far parte dello show condotto da Paolo Ruffini alla terza puntata. Si tratta della coppia composta dal bel modello Marco Sarra e da Sandra Maestri. Marco Sarra è già un volto noto della tv e con il suo mestiere di modello ha già partecipato a diverse importanti sfilate, mentre Sandra, che in coppia con lui ha la parte della Secchiona, è un’agronoma. Ecco la carriera e la vita privata di Sandra Maestri, nuova concorrente de La pupa e il secchione 2020. Marco Sarra, chi è il concorrente de La pupa e il secchione Sandra Maestri, biografia e carriera Sandra Maestri è originaria di Codigoro, ha 34 anni e, come anticipato, nella vita è un’agronoma. Molto seria e ligia al dovere e alla disciplina, di ... tpi

zazoomblog : Sandra Maestri: chi è età La Pupa e il secchione e viceversa - #Sandra #Maestri: #secchione #viceversa - zazoomnews : Sandra Maestri: chi è età La Pupa e il secchione e viceversa - #Sandra #Maestri: #secchione #viceversa - gossipblogit : Sandra Maestri: chi è, età, La Pupa e il secchione e viceversa -