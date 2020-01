Raffreddore o allergia? Qual è la differenza? Quali sintomi li distinguono? (Di martedì 21 gennaio 2020) Come distinguere un Raffreddore da un’allergia? Risponde la dottoressa Francesca Puggioni, pneumologa di Humanitas, ospedale ad alta specializzazione, centro di ricerca e sede di insegnamento universitario. “La prima differenza riguarda i tempi di manifestazione. Il Raffreddore virale, che si manifesta soprattutto nella stagione invernale, dura in media 5-7 giorni, mentre quello da allergia è legato all’esposizione all’allergene. Se siamo allergici ai pollini delle graminacee i sintomi da Raffreddore dureranno uno, due o tre mesi, se invece l’allergia riguarda per esempio gli acari della polvere potranno essere presenti nel corso dell’intero anno. Se siamo invece allergici al pelo di cani o gatti, ecco che il Raffreddore si presenterà solo in presenza di questi animali. Questo significa che per identificare la natura di un Raffreddore, oltre alla durata, dobbiamo prestare ... meteoweb.eu

Bieberlarryh28 : RT @SonoElfo: LE MIE STAGIONI: -Minchia che raffreddore. -Minchia che freddo. -Minchia che allergia. -Minchia che caldo.