Quarta Repubblica, lite Gasparri-Porro. "Mi ha piazzato in strada", "Non è in una borgata" (Di martedì 21 gennaio 2020) lite a Quarta Repubblica tra Maurizio Gasparri e Nicola Porro. L’ex ministro si infuria con il conduttore per essere stato collocato in esterna nel corso del dibattito relativo al caso Salvini.A parlare dell’autorizzazione a procedere concessa dalla Giunta per le immunità per la vicenda della nave Gregoretti ci sono in studio Simona Malpezzi, Daniele Capezzone e Luisella Costamagna. E lì avrebbe voluto essere pure il senatore azzurro, al contrario piazzato di fronte a Montecitorio.Quarta Repubblica, lite Gasparri-Porro. "Mi ha piazzato in strada", "Non è in una borgata" pubblicato su TVBlog.it 21 gennaio 2020 10:38. blogo

