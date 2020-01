Provocazione di Salvini a Bologna: citofona a casa di un tunisino e gli chiede se spaccia (Di martedì 21 gennaio 2020) Farà discutere molto nel corso delle prossime ore la nuova iniziativa di propaganda da parte di Matteo Salvini. Il leader della Lega, dopo essere stato protagonista indiretto di una bufala davvero singolare oggi 21 gennaio, ha deciso di recarsi a Bologna ed in particolare nel quartiere Pilastro, nell’area di via Grazia Deledda. Si tratta sostanzialmente di una delle zone periferiche che fanno discutere maggiormente, alla luce di una lunga serie di segnalazioni incentrate sul degrado emiliano. Ebbene, Salvini ha deciso di recarsi presso il citofono di una palazzina e di interfacciarsi con un tunisino. Cosa ha detto Salvini al citofono del tunisino Come riporta Repubblica, più in particolare. Salvini, dopo aver citofonato al tunisino, ha chiesto al diretto interessato se fosse coinvolto nello spaccio di droga nel quartiere. A suo dire, infatti, ci sarebbero segnalazioni da parte dei ... bufale

fabiochiusi : Un giornalista che, invece di ridersela, gli faccia notare quanto sia profondamente antidemocratico quello che sta… - fanpage : Bologna, la provocazione di Matteo Salvini. Citofona a casa di un tunisino: 'Lei spaccia?' - arciero84 : Il punto di svolta della democrazia del 900' é che chi accusa deve avere le prove non chi è accusato. Andare a buss… -