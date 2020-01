Procura della Repubblica di Benevento e CSV Irpinia Sannio: al via il progetto con i volontari (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIeri, lunedì 20 gennaio, sono partite ufficialmente le attività dei volontari in Servizio Civile universale del CSV Irpinia Sannio e degli Enti del Terzo Settore associati presso la Procura della Repubblica di Benevento. Hanno augurato buon lavoro ai volontari il Procuratore della Repubblica di Benevento Aldo Policastro, il Direttore Amministrativo della Procura dottor Vincenzo Bianco, il funzionario della Procura Giuseppe Falato, il Presidente del CSV Irpinia Sannio Raffaele Amore e il direttore del CSV Maria Cristina Aceto. Quest’iniziativa nasce nell’ambito dei progetti che le parti mettono quotidianamente in campo, nell’ottica di una proficua sinergia tra gli enti e le istituzioni del territorio. “Grazie all’impegno dei volontari del CSV Irpinia Sannio – ... anteprima24

