METEO per domani, 22 gennaio. ANTICICLONE, ancora disturbi sulle Isole (Di martedì 21 gennaio 2020) Un potente campo anticiclonico tende a consolidarsi sull'Italia, con massimi di pressione a nord delle Alpi. Solo la Sardegna risente più direttamente dell'azione umida e perturbata di sostenute correnti sciroccali richiamate da un'area di bassa pressione centrata tra Spagna e Marocco. Oltre all'Italia, l'alta pressione è molto forte su un'ampia fetta dell'Europa, dalla Gran Bretagna fino alle nazioni balcaniche. Si tratta di un ANTICICLONE davvero imponenti, che negli ultimi giorni ha raggiunto forza ancora maggiore con valori barici da record fino attorno ai 1050 hPa. Il tempo seguiterà a mantenersi stabile per altri giorni sia sull'Europa Centro-Meridionale che sull'Italia, dove andrà rafforzandosi l'ANTICICLONE con l'ulteriore isolamento più ad ovest della circolazione depressionaria di matrice afro-iberica. Con il trascorrere dei giorni il campo di alta pressione ... meteogiornale

