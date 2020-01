Leonardo DiCaprio conferma che reciterà con Robert De Niro in Killers of the Flower Moon (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Leonardo DiCaprio, sul palco dei SAG Awards 2020, ha confermato che reciterà in Killers of the Flower Moon accanto a Robert De Niro. Leonardo DiCaprio ha confermato che reciterà nel film Killers of the Flower Moon, il nuovo progetto diretto dal regista Martin Scorsese, durante un discorso compiuto in onore del suo collega Robert De Niro La star ha parlato del prossimo film che lo vedrà collaborare con il regista sul palco dei premi SAG Awards 2020, occasione che gli ha permesso di introdurre il premio alla carriera consegnato a Robert De Niro. Leonardo DiCaprio è salito sul palco per lodarne il talento e ha ricordato la sua prima esperienza sul set accanto a lui: "Condividere delle scene con un artista del suo ... movieplayer

ParamountItalia : Ma quanto sono teneri? ?? #BradPitt #LeonardoDiCaprio - cinemaniaco_fb : ?????????????? Leonardo DiCaprio conferma che reciterà con Robert De Niro in Killers of the Flower Moon… - Ruya_eng : @queenssgang leonardo dicaprio ne alaka lan KANSKSKWJJSWKJDKD -