Inzaghi | “Può capitare di perderne una ogni quindici dopo aver dominato”

Nel post partita di Napoli-Lazio, dopo la sconfitta e l'esclusione dalla Coppa Italia, ai microfoni della Rai ha parlato l'allenatore Simone Inzaghi. "Ha sbagliato Lucas, ma l'ingenuità è stata fatta dall'arbitro. Lui ha preso la palla ed era stato già ammonito. Non doveva reagire in quel modo, ma tutto è dipeso da una svista dell'arbitro. Abbiamo fatto una grande partita. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Può capitare di perderne una ogni 15 dopo aver dominato" Cosa le dispiace di più? "Di essere usciti dalla coppa a cui teniamo e che abbiamo vinto l'anno scorso. Solo il primo gol non dovevamo prenderlo, ma la Lazio ha fatto la partita che doveva fare tenendo benissimo il campo. Meritavamo di più, ma bisogna anche accettare che il calcio è questo. Sono contento dei ragazzi" C'è stato un grande dispendio di energia.

