In Francia un libro di storia dice che la Cia ha “orchestrato” l’11 settembre (Di martedì 21 gennaio 2020) (foto: Robert Giroux/Getty Images) Se siete amanti della teoria del complotto, probabilmente non avreste notato quanto scritto a pagina 204 di un manuale di storia contemporanea francese per il resto come tanti. Se invece volete smontare i complottismi, come l’associazione transalpina Conspiracy Watch, quello che leggerete in un inciso diffuso tra gli studenti francesi vi lascerà di sasso. Sì, perché il libro in questione – titolo ufficiale Histoire du XXe siècle en fiches, pubblicato a fine 2019 dalla casa editrice Ellipses – riporta che a “orchestrare” gli attentati dell’11 settembre negli Stati Uniti è stata “probabilmente” la Cia, cioè l’agenzia di spionaggio civile del governo federale americano, per avere un alibi e attaccare i nemici americani in Medio Oriente. #11Septembre : Les éditions Ellipses affirment ne pas cautionner un passage attribuant les attentats de 2001 à la ... wired

