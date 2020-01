Il controller della Ps5 avrà l’assistente vocale integrato (Di martedì 21 gennaio 2020) (Foto: Inpit / ufficio brevetti giapponese) Ps5 ancora sotto i riflettori, con dettagli che vengono svelati a poco a poco come a spiare sotto al velo che copre la console di futura generazione Sony. Ancora una volta il protagonista è il controller Dualshock 5 che potrebbe davvero migliorare in modo netto rispetto al passato. Le ultime voci parlano della presenza di un microfono a bordo, con la conseguente capacità di poter interagire con il giocatore con un vero e proprio dialogo. Sembra che il Dualshock 5 potrà infatti contare su un assistente vocale alla Siri, Amazon Alexa o Google Assitant per comprendere cosa l’utente sta pronunciando e rispondere in modo naturale. Se i vari smart speaker ormai disseminati nelle case di tutto il mondo possono informare sulle previsioni meteo, sui risultati sportivi, possono suggerire dove cenare oppure aiutare negli acquisti online a cosa ... wired

PatriziaOrlan11 : RT @DiventandoJeeg: 'Gb: genitore realizza il sogno della figlia disabile costruendole un controller per giocare a Zelda.' ?????? - DiventandoJeeg : 'Gb: genitore realizza il sogno della figlia disabile costruendole un controller per giocare a Zelda.' ?????? - DeaDCeLL77 : Moh c'è pure il butt-plug ler il controller della PS4... -