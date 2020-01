Il biglietto “torno quando posso” e poi la scomparsa: il cordoglio per la morte di Rosanna Sapori (Di martedì 21 gennaio 2020) Tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Rosanna Sapori, la ex giornalista di 61 anni il cui cadavere è stato ripescato nel lago d'Iseo. Per i carabinieri la donna, con un passato a Radio Padania e in diverse tv locali e che negli ultimi anni gestiva una tabaccheria a Zanica assieme al compagno, si sarebbe suicidata: "Rosanna una grande amica che resterà nel mio cuore", ha scritto il senatore del M5s Elio Lannutti. fanpage

