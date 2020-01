Greta Thunberg ai potenti di Davos: "Questo è solo l'inizio" (Di martedì 21 gennaio 2020) “Nessuno se lo sarebbe aspettato, c’è una maggiore consapevolezza e il cambiamento climatico è diventato un tema ‘caldo’. Ma da un altro punto di vista non è stato fatto nulla, le emissioni di Co2 non sono state ridotte ed è Questo il nostro obiettivo”. Lo ha detto la giovane attivista per il clima Greta Thunberg durante un panel al Forum economico mondiale. Greta ha promesso che “Questo è solo l’inizio” e ha auspicato che “si inizi ad ascoltare la scienza e si inizi a considerare la crisi per quello che è”.“Non posso certo lamentarmi di non essere ascoltata, vengo ascoltata in continuazione. Ma la scienza, i giovani in generale, non sono al centro del dibattito sul clima”. Così l’attivista svedese Greta Thunberg intervenuta al Forum di Davos. “Invece si ... huffingtonpost

