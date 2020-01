Grande Fratello Vip 4, Rita Rusic beccata durante un momento intimo di notte – VIDEO VM18 (Di martedì 21 gennaio 2020) Grande Fratello Vip: succede quello che non ti aspetti all’interno della casa più spiata degli italiani. Stanotte, intorno alle 3.20, come riportato da Dagospia, Rita Rusic ha deciso di assecondare le proprie voglie, nonostante fossero presenti anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La regia è stata costretta a staccare l’inquadratura. ATTENZIONE VIDEO VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI L'articolo Grande Fratello Vip 4, Rita Rusic beccata durante un momento intimo di notte – VIDEO VM18 proviene da Trash Italiano. trendit

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -