GF Vip, Fernanda: “Ho smesso di bere quando ho picchiato mio marito” (Di martedì 21 gennaio 2020) In un momento di intimità nel confessionale del GF Vip, Fernanda Lessa ha raccontato ad Alfonso Signorini i problemi avuti in passato con l’alcool, a causa dei quali era addirittura arrivata a picchiare il marito. Fernanda Lessa si racconta al GF Vip La donna ha spiegato di aver conosciuto Luca Zocchi in un momento in cui si sentiva “uno straccio“. Aveva cioè problemi con gli alcolici tanto che anche alla mattina prima di andare in palestra non riusciva a non bere un bicchiere di vino. Ha continuato dicendo che in Brasile, sua patria natale, è molto comune bere e forse non si era resa conto della gravità della sua situazione. Ma una volta andata a vivere a Torino ha raggiunto la consapevolezza ed è andata in crisi, perché si è trovata sola non vedendo una luce in fondo al tunnel. “Io bevevo tre bottiglie di vino al giorno minimo. Provavo a uscirne e ci ricascavo. ... notizie

zazoomblog : Grande Fratello Vip Fernanda Lessa in lacrime: “Ho picchiato mio marito - #Grande #Fratello #Fernanda #Lessa - IsaeChia : ‘#Gfvip4’, quinta puntata: #ValeriaMarini entra in #Casa per un confronto infuocato con #RitaRusic, #AntonellaElia… -