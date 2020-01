Everton, ecco Kean: primo gol in Premier League – VIDEO (Di martedì 21 gennaio 2020) E alla fine arriva Kean: primo gol per l’attaccante dell’Everton, a segno nella sfida di Premier League contro il Newcastle – VIDEO L’Everton può festeggiare: Moise Kean ha finalmente siglato il suo primo gol in Premier League. Attualmente la rete del classe 2000 sta decidendo la sfida tra i Toffees e il Newcastle. ecco il VIDEO della prima gioia dell’attaccante italiano, esploso dopo la marcatura, con la maglia del club di Liverpool. È partito Kean pic.twitter.com/ICgGayVOdO — Anthony (@ant9521) 21 gennaio 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

