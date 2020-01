Crisi delle Librerie, negli ultimi 5 anni chiuse oltre 2300, ecco i dati sconfortanti (Di martedì 21 gennaio 2020) Librerie in Crisi in tutta Italia, sono oltre 2300 le Librerie che sono state chiuse negli ultimi 5 anni. Ha dichiararlo è stato Paolo Ambrosini definendolo “è la Caporetto della Cultura”. Una situazione ormai gravosa quella che vivono quotidianamente le Librerie italiane che continuano a chiudere per l’impossibilità di sostenere i grandi costi di gestione e soprattutto per non essere in grado di poter competere con i grandi big del settore soprattutto online. Paolo Ambrosini, Presidente dell’Associazione Librai Italiani, lancia un vero e proprio grido d’allarme fornendo anche numeri allarmanti. Sono infatti ben 2300 le Librerie italiane che da Nord a Sud hanno chiuso i battenti negli ultimi anni, alcune sono tra le più storiche e famose che proprio non hanno trovato il modo di andare avanti. Colpa l’abbandono della cultura da parte delle giovani menti, che sempre di più preferiscono ... circuitoscuola

