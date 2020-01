Caso Gregoretti, via libera della Giunta al processo contro Salvini: che cosa succede ora (Di martedì 21 gennaio 2020) La Giunta per le immunità parlamentari, dopo una serie di polemiche, ha accolto la richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il Caso Gregoretti. Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona per aver impedito lo sbarco a 131 migranti a bordo della nave della Guardia Costiera lo scorso luglio, trattenendoli in mare di fronte alle coste siciliane. Ma cosa succede ora, dopo il voto della Giunta? Qual è il prossimo passaggio? Facciamo chiarezza. fanpage

